Путин подписал указ о сделках с ценными бумагами, купленными у нерезидентов из недружественных стран

Москва, , 17:06 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об особенностях сделок с ценными бумагами российских эмитентов, приобретенными у нерезидентов из недружественных государств после 1 марта 2022 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Указом установлен порядок сделок с облигациями федерального займа, акциями российских акционерных обществ, облигациями российских эмитентов, учёт прав на которые осуществляется российскими депозитариями, с инвестиционными паями российских паевых инвестиционных фондов, если эти сделки влекут за собой переход права собственности на эти бумаги, их передачу в доверительное управление или залог.

Данный документ распространяется на операции, когда такие ценные бумаги приобретены после 1 марта 2022 года у лиц недружественных стран.

Как передавало ИА REGNUM, министерство финансов России предложило запретить размещение средств Фонда национального благосостояния в долговых обязательствах иностранных государств и финансовых организаций. Из-за санкций иностранные инвесторы могут потерять в РФ миллиарды долларов. Речь идет о дивидендах от акций, процентных выплатах по облигациям и других активах, которые компании западных стран, в том числе крупные инвестиционные фирмы, такие как Schroders Plc и JP Morgan Asset Management, не реализовали до начала спецоперации.