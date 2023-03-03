Блинкен рассказал Кулебе об обсуждениях на саммите G20

Киев, , 16:57 — REGNUM Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, рассказал Кулеба на своих страницах в соцсетях 3 марта.

Дмитрий Кулеба Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, Блинкен проинформировал его о ходе обсуждений на заседаниях и на полях саммита министров иностранных дел страны G20.

Ранее госсекретарь США на пресс-конференции рассказал журналистам, что провел «переговоры» с главой МИД России Сергеем Лавровым и призвал Москву вернуться к договору СНВ-3, а также прекратить проведение специальной военной операции.

В МИД России в свою очередь сообщили, что «переговорами» была краткая беседа в коридоре, состоявшаяся по иницйиативе Блинкена. Вместо реальной дипломатии госсекретарь США занимается самопиаром, отметила официальный представитель МИД Мария Захарова.