Вена, 3 марта, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Читатели австрийского издания Exxpress остро отреагировали на статью с анализом материала Politico, где автор предложил Вене перестать сохранять нейтралитет и вступить в Североатлантический альянс. Соответствующую подборку представила РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Австрия

«Эта статья больше напоминает приказ из штаб-квартиры НАТО: австрийский нейтралитет в настоящее время ни морально, ни политически несостоятелен, Австрии пора в НАТО», — возмутился один из комментаторов.

Другой читатель отметил, что нейтралитет Австрии является «ценным достоянием, которое нельзя ставить под сомнение». Ещё один предложил отправлять на фронт тех, кто против австрийского нейтролитета. По его мнению, борьба за «свободу и демократию» — ерунда.

«Разжигатели ненависти хотят диктовать, что является морально приемлемым», — сыронизировал пользователь.

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Другой комментатор подчеркнул, что если бы Украина сохраняла нейтралитет, то нынешнего конфликта не было.

В конце статьи авторы разместили опрос и узнали у читателей «Должна ли Австрия стать членом НАТО?». 96% опрошенных высказались против данной идеи.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Североатлантический альянс готов к прямой конфронтации с Россией, и его приоритетом является перевооружение.