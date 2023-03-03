Санкт-Петербург, , 16:53 — REGNUM Известный музейный кот Филимон из Выборгского замка в Ленинградской области умер от рака. Об этом сообщает пресс-служба Выборгского объединенного музея-заповедника.

Кот Филимон Цитата из видео

По её информации, кот умер 2 марта неоперабельного рака, он прожил почти 18 лет, а последние тринадцать — на Замковом острове.

Уточняется, что последние шесть с половиной лет он занимал должность старшего нау — мяучного сотрудника научного отдела Выборгского объединенного музея-заповедника.

«Де факто же Филимон — единственный настоящий хозяин замка в этот период», — пресс-служба.

Как передавало ИА REGNUM, ушёл из жизни художник Вячеслав Назарук, который создавший множество героев советских мультфильмов, в том числе кота Леопольда и Мамонтёнка.