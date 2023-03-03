Москва, 3 марта, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Нападение старшеклассницы с ножом на подростка в московской школе попало на видео. На кадрах видно, как в коридоре образовательного учреждения старшеклассница бросается на подростка и бьёт его по спине ножом. После этого она держит опасный предмет у его лица.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

После словесной перепалки она, уходя с лестницы, откинула руку и едва не поранила проходившую мимо ученицу.

По информации РЕН ТВ, подростки в течение недели ссорились между собой. При этом порез, который получил мальчик, оказался несерьёзным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, следователи начали проверку после того, как в одной из школ на юго-западе Москвы девочка порезала ножом семиклассника.