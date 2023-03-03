Пекин, , 16:58 — REGNUM Ограниченное право на заморозку яйцеклеток следует предоставить незамужним женщинам в Китае, заявил член Народного политического консультативного совета Китая (совещательный орган при руководстве КНР) Сю Цунцзянь. Об этом сообщает South China Morning Post.

Китаянка © Cfoto/Global Look Press

Он пояснил, что предлагает позволить незамужним женщинам, которые достигли определенного возраста бездетными, но очень хотят сохранить репродуктивную способность, рассматривать вспомогательные репродуктивные технологии. При этом Сю Цунцзянь уточнил, что не говорит о полной отмене ограничений.

Ранее с подобным предложением выступила китайская политическая советница и врач-репродуктолог Лу Вэйин. В конце февраля она заявила Global Times, что заморозка яйцеклеток позволит незамужним женщинам «защитить и сохранить свою фертильность», чтобы иметь возможность стать матерями после пика репродуктивной функции. Она пояснила, что воспользоваться замороженной яйцеклеткой женщина сможет только в браке.

Лу Вэйин также намерена предложить внести лечения бесплодия в систему обязательного медицинского страхования.

С 2021 года заморозка яйцеклеток и ЭКО запрещены в Китае для незамужних женщин в связи с рисками для здоровья. Также власти опасаются коммерческих сделок с использованием замороженных яйцеклеток.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в китайской провинции Сычуань разрешили лицам, не состоящим в браке, создавать семью и пользоваться льготами для супружеских пар. Такое решение принято на фоне сокращения населения в стране, зафиксированном в 2022 году впервые за 60 лет.