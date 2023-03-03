В Волгограде мужчина сделал портрет Сталина из 130 тысяч бусинок бисера

Волгоград, , 16:47 — REGNUM Волгоградскому музею «Сталинградская битва» в дар был передан портрет генералиссимуса Иосифа Сталина, выполненный местным жителем Антоном Киселёвым из бисера по авторской методике, сообщил 3 марта директор музея Алексей Дементьев.

Иосиф Сталин Иван Шилов © ИА REGNUM

Работа размером 1,3 на 1,1 метра изготовлена из 130 тысяч бусинок. На её создание ушло около месяца.

Автор картины утверждает, что ещё летом к нему пришла идея сделать такой портрет. Он хотел приурочить его к 80-летию победы в Сталинградской битве.

Сложнее всего при выполнении работы было подобрать необходимые цвета. Киселёв нашёл в интернете фотографию Сталина и оцифровал её.

В коллекции у автора имеются также портреты Ивана Грозного, Петра Первого и других исторических деятелей. В планах волгоградца изготовить к 12 апреля картину с изображением Юрия Гагарина и подарить её московскому музею космонавтики, а затем выполнить портрет футболиста Леонеля Месси.

По словам директора музея, картина будет принята в фонд и выставляться на тематических выставках.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля в Волгограде на территории музея-панорамы «Сталинградская битва» прошла торжественная церемония открытия бюстов Иосифа Сталина, Георгия Жукова и Александра Василевского.