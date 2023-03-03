Волгоград, 3 марта, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Волгоградскому музею «Сталинградская битва» в дар был передан портрет генералиссимуса Иосифа Сталина, выполненный местным жителем Антоном Киселёвым из бисера по авторской методике, сообщил 3 марта директор музея Алексей Дементьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Иосиф Сталин

Работа размером 1,3 на 1,1 метра изготовлена из 130 тысяч бусинок. На её создание ушло около месяца.

Автор картины утверждает, что ещё летом к нему пришла идея сделать такой портрет. Он хотел приурочить его к 80-летию победы в Сталинградской битве.

Сложнее всего при выполнении работы было подобрать необходимые цвета. Киселёв нашёл в интернете фотографию Сталина и оцифровал её.

В коллекции у автора имеются также портреты Ивана Грозного, Петра Первого и других исторических деятелей. В планах волгоградца изготовить к 12 апреля картину с изображением Юрия Гагарина и подарить её московскому музею космонавтики, а затем выполнить портрет футболиста Леонеля Месси.

По словам директора музея, картина будет принята в фонд и выставляться на тематических выставках.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля в Волгограде на территории музея-панорамы «Сталинградская битва» прошла торжественная церемония открытия бюстов Иосифа Сталина, Георгия Жукова и Александра Василевского.