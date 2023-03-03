СК России возбудил уголовное дело после нападения украинских диверсантов в Брянской области

Москва, , 16:43 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения украинских диверсантов в Брянской области, сообщили 3 марта в СКР.

Следственный комитет РФ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по статьям «теракт», «посягательстве на жизнь правоохранителей» и «уничтожения имущества».

В ведомстве добавили, что следователи собирают доказательства совершения украинскими вооруженными формированиями преступлений в отношении гражданского населения и сотрудников полиции на территории Любечане и Сушаны Климовского района.

В настоящее время в области работают следователи-криминалисты и эксперты центрального аппарата СК России, уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 2 марта, украинские диверсанты проникли в приграничные районы Брянской области и напали на местных жителей в сёлах Любечане и Сушаны.

В результате атаки погибли два человека, ещё несколько человек были ранены, в том числе 11-летний ребёнок. Президент России Владимир Путин назвал действия диверсантов терактом.

В Федеральной службе безопасности сообщили, что террористов выдавили на территорию Украины и нанесли по ним артиллерийский удар.

Также ФСБ опубликовала видео из сёл в Брянской области, которые подверглись нападению. На кадрах видны расстрелянные украинскими боевиками автомобили с погибшими людьми и взрывчатка.