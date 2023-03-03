Москва, 3 марта, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Оружие стран НАТО использовали украинские диверсанты, совершившие теракт против мирных жителей Брянской области. Россия не оставит это преступление безнаказанным, говорится в опубликованном 3 марта заявлении МИД РФ.

Сергей Бобылев/ТАСС Россия. Брянская область

В ведомстве решительно осудили террористический акт против жителей двух приграничных сёл. Диверсанты проникли на российскую территорию, убили двух человек и тяжело ранили 11-летнего мальчика.

«Убийства в Брянской области были совершены из натовского оружия. В этой связи возникает закономерный вопрос о квалификации этих государств в качестве соучастников таких преступлений и спонсоров терроризма», — заявили в МИД.

Отмечено также, что официальные лица Украины не раз признавали, что их действия одобряют и поддерживают США и другие страны НАТО. Российская сторона сделала соответствующие выводы, следственные органы расследуют теракт. Виновные понесут наказание.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») заявил, что мины и оружие иностранного производства, в основном, из ФРГ, найдено на месте диверсии в Брянской области.