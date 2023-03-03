Вашингтон, 3 марта, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Уехавшая из России блогер Анна Покровская вынуждены была продать свои автомобили класса «Люкс» из-за нехватки денег в США, за них она выручила порядка 18 млн рублей. Об этом 3 марта сообщает телеграм-канал SHOT.

Цитата из видео с канала: Dream Team House Блогер Аня Покров. (Покровская)

По информации телеграм-канала, в январе текущего года 23-летняя Анна Покровская продала внедорожник Mercedes-Benz GLS 400 примерно за 9,7 млн рублей, а также автомобиль BMW 840D Xdrive, за него она выручила 8,5 млн рублей.

Согласно данным телеграм-канала, Покровская продала не всё своё имущество, так у неё еще остались квартира на юге Москвы площадью 52 кв. метра и квартира площадью 33 кв. метров в её родном городе Волгоград.

В 2020-м она занимала 9 место в списке самых высокооплачиваемых тиктокеров по версии Forbes.

Как передавало ИА REGNUM, сбежавший из России блогер Даня Милохин заявил, что сейчас живет в Соединённых Штатах за счёт друзей. Он признался, что отъезд из России повлиял на его доходы и что сейчас ничего не зарабатывает.