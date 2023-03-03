Reuters: газопроводы «Северный поток» будут законсервированы
Reuters: газопроводы «Северный поток» будут законсервированы из-за отсутствия планов по их ремонту
Лондон, 3 марта, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» будут законсервированы, так как сейчас отсутствуют планы по их ремонту. Об этом 3 марта пишет Reuters со ссылкой на источники.
«Российские подводные газопроводы «Северный поток» будут закрыты и законсервированы, поскольку нет планов по их ремонту или возобновлению работы», — говорится в сообщении.
По сведениям источников, трубопроводы будут законсервированы для возможного возобновления их работы в будущем.
Отмечается, что скорее всего, будет проведена герметизация мест разрыва и нанесение специального покрытия на трубы, чтобы предотвратить коррозию от морской воды.
Напомним, газопроводы были взорваны в сентябре 2022 года. Президент России Владимир Путин заявил, что взрыв является очевидным терактом. В феврале 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью о причастности США к этому теракту.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия больше не позволит западным странам взрывать газопроводы.