Брянск, , 16:35 — REGNUM Житель села Сушаны Брянской области встал на защиту матерей с детей во время атаки украинских диверсантов, взяв огонь на себя. Об этом 3 марта пишет телеграм-канал SHOT, опубликовав запись телефонного разговора с мужчиной.

Украинские диверсанты Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам 35-летнего мужчины, в момент нападения он был в гостях у соседки. В какой-то момент местный житель в окно увидел четырёх украинских военных в масках, а впереди них шли дети. Олег крикнул диверсантам, чтобы они детей не трогали.

Также уточнил, что диверсанты в ответ начали стрелять по дому из автоматов и кинули гранату. В результате соседка и он получили ранения, а дом загорелся.

По информации телеграм-канала, с детьми шли две матери. Во время атаки женщинам и детям удалось скрыться, они не пострадали.

Отмечается, что Олег раньше работал охранником, а сейчас трудится разнорабочим.

Как передавало ИА REGNUM, власти Брянской области окажут поддержку всем жителям, пострадавшим от украинских диверсантов, работа осуществляется с каждой семьёй.