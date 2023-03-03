Киев, 3 марта, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Данные «черного ящика» вертолета, на котором разбился глава МВД Украины Денис Монастырский и ряд других сотрудников ведомства, расшифрованы во Франции и переданы Киеву, заявил 3 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Иван Шилов ИА REGNUM Крушение вертолета МЧС Украины в Броварах

Данные переданы следствию, публичной информации по данному вопросу пока нет, она ожидается «в ближайшее время», отметил Шмыгаль.

Материалы «чёрного ящика» хорошо сохранились и смогли быть восстановлены, добавил он.

Как сообщалось ранее, вертолет, на борту которого находились руководители МВД Украины, упал рядом со зданием детского сада в Броварах Киевской области утром 18 января. Погибли 14 человек, в том числе один ребенок, шесть сотрудников МВД и три члена экипажа.