Берлин, 3 марта, 2023, 16:29 — ИА Регнум. Заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о неготовности президента России Владимира Путина начать мирные переговоры раскритиковали читатели газеты Die Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

С такой речью немецкий политик выступил накануне в бундестаге, делая доклад под названием «Год рубежа новых времён — укрепление безопасности Германии и союзов, поддержка Украины».

«Шольц своими заявлениями выставляет себя посмешищем», — считает один из читателей.

По мнению другого, «Россия будет спокойно отстаивать свои интересы! Цель ясна и проста: Украина не будет в НАТО».

«А разве вы создаете мир, когда отправляете оружие Украине?» — интересуются жители Германии.

«Пришлось закончить слушать сказки Шольца через четыре минуты, поскольку я больше не мог этого выносить. Этот человек настолько далек от реальности, что ведет нас к войне с Россией», — утверждает другой автор.

«Путин говорил про готовность к мирным переговорам, а вот генсек НАТО изъявлял такое желание?» — спрашивают читатели.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла после выступления Шольца в бундестаге заявил, что канцлер Олаф Шольц страдает «односторонней трансатлантической направленностью и манией величия», которые проявляются в желании победить самое крупное государство мира и атомную страну — Россию. По мнению оппозиции, украинский конфликт как можно быстрее должен быть закончен дипломатическим путём.