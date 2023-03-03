Молдавия, 3 марта, 2023, 16:29 — ИА Регнум. Совет по аудиовизуальной информации Молдавии отказался продлевать лицензию русскоязычного телеканала Orhei TV, вещание которого было приостановлено ранее. Об этом 3 марта сообщила пресс-служба регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Российское телевидение

Согласно опубликованным данным, соответствующее решение принято в связи с «рядом нарушений общей концепции».

В ведомстве напомнили о штрафе в размере 5 тыс. леев ($265), который был выписан телеканалу за несоблюдение общей концепции предоставления услуг.

Напомним, что в декабре прошлого года Комиссия по чрезвычайной ситуации (КЧС) в Молдавии отозвал лицензии на вещание шести телеканалов, таких как Primul in Moldova, RTR-Moldova, NTV Moldova, Accent TV, TV6, Orhei TV. Данное решение поддержала и президент страны Майя Санду.