Лондон, 3 марта, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Киевские власти скоро сдадут город Артёмовск (украинское название — Бахмут) в ДНР. Об этом 3 марта заявил корреспондент британского телеканала Sky News Алекс Росси.

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артемовск)

По его словам, ситуация для украинских войск в Артёмовске становится хуже день ото дня. «Похоже, неизбежно, что он скоро падёт», — сказал Росси.

Напомним, Артёмовск расположен на подконтрольной киевскому режиму части ДНР. За город идут бои. Как сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин, киевские власти планируют вывести регулярные войска из Артёмовска, поскольку российские силы практически взяли город в окружение.

Также сообщалось, что 3 марта ВСУ подорвали железнодорожный мост через реку Бахмутка, ведущий в центр Артёмовска.