Москва, 3 марта, 2023, 16:29 — ИА Регнум. В убийстве 48-летнего разработчика вакцины «Спутник V» Андрея Ботикова подозревается мужчина по вызову, сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Разработчика задушили ремнем 2 марта. Спустя несколько часов задержали подозреваемого в убийстве, им оказался 29-летний Алексей З., который признался правоохранителям, что подрабатывает интим-услугами.

По версии следствия, ссора с последующим убийством произошла в квартире на улице Рогова в ночь с 1 на 2 марта. Что стало причиной ссоры, пока не известно, но установлено, что 29-летний Алексей задушил ученого ремнем.

«Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ). По предварительным данным, мужчина обхватил шею вирусолога и ремнем стал сдавливать горло; когда ученый перестал подавать признаки жизни, подозреваемый отпустил его», — сообщил собеседник.

Алексея задержали, в ходе допроса он признал вину, теперь ему предъявлено обвинение.

Андрей Ботиков был одним из 18 ученых Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, создавших вакцину «Гам-КОВИД-Вак», которая также имеет более привычное название «Спутник V».