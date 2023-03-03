Президент Польши Дуда заявил, что польские фирмы примут участие в восстановлении Украины

Варшава, , 16:18 — REGNUM Польское государство и компании страны будут участвовать в восстановлении Украины после завершения конфликта на территории страны, заявил 3 марта президент Польши Анджей Дуда.

Президент Польши Анджей Дуда © Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Он отметил, что с учетом протяженности общей границы и логистических аспектов, а также геополитической позиции «трудно себе представить», чтобы восстановление Украины проходило без такого участия.

Как сообщалось ранее, в феврале 2023 года испанское издание ABC отметило, что хотя военный на конфликт на территории Украины не завершен, «гонка за право участвовать в восстановлении» уже началась.