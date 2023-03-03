Вашингтон, 3 марта, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Представители Белого дома намеревались отправить американского президент Джо Байдена на Украину на «борту номер один», однако в последствии чиновники отказались от этой идеи по соображениям безопасности. Об этом 3 марта сообщила американская газета Politico.

EPA/MARTIAL TREZZINBI / POOL/ТАСС Самолет Airforce One (борт номер 1)

Согласно опубликованным данным, сотрудники аппарата Белого дома рассматривали полёт на президентском самолёте как один из вариантов доставки Байдена в Киев. Речь идёт о февральской поездке американского лидера на Украину.

Читайте также: FT: президент США Джо Байден прибыл в Киев на поезде

В администрации уточнили, что таким образом Вашингтон хотел всем показать, что Россию бояться не стоит. Чиновники предполагали, что Вооружённые силы РФ не предпримут какие-либо действия против самолёта американского лидера.

В конечном итоге в Белом доме отказались от данной идеи, поскольку пришли к выводу, что президентский самолёт может сбить «случайный злоумышленник».

Также сотрудники аппарата рассматривал возможность довезти Байдена автотранспортом, однако и этот вариант было бы сложно реализовать с точки зрения логистики. В итоге, было принято решение, что президент США должен добираться до Киева на поезде.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс считает, что Киев проигрывает в конфликте, а санкции Вашингтона в отношении России потерпели неудачу, поэтому единственным ответом США является эскалация конфликта.