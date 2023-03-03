Москва, , 16:10 — REGNUM Следователи начали проверку после того, как в одной из школ на юго-западе Москвы девочка порезала ножом семиклассника. Об этом 3 марта сообщила старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета РФ Юлия Иванова.

Нападение с ножом Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В ведомстве уточнили, что пострадавшего увезли в больницу для обследования и оказания помощи. Его жизни ничего не угрожает.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в школе №538 один из учеников получил ранение ножом в область лопатки в ходе конфликта с одноклассницей.