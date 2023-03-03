Симферополь, 3 марта, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Верховный суд Республики Крым приговорил жителя Санкт-Петербурга к шести годам колонии за государственную измену, осуждённый хотел воевать на стороне Киева против России. Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Установлено, что 31-летний житель Санкт-Петербурга в 2022 году решил поехать на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях против Вооружённых сил России.

В материалах дела указано, что через интернет он связался с представителем одного воинского подразделения, которое занималось вербовкой граждан России и помогало им въехать на Украину.

Уточняется, что в августе прошлого года подсудимый поплыл по Чёрному морю в направлении Одессы, он взял с собой камуфлированную форму, военную обувь и другие предметы.

Отмечается, что через несколько дней его обнаружили пограничники и подняли на борт сторожевого корабля рядом с селом Оленевка Черноморского района Крыма.

«Таким образом, его противоправная деятельность, направленная на совершение государственной измены в форме перехода на сторону противника, не доведена до конца по независящим от него обстоятельствам и пресечена на стадии приготовления», — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам приготовления к преступлению, государственной измены, незаконного пересечения государственной границы России.

Суд приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к ограничению свободы на один год после отбывания лишения свободы.

Как передавало ИА REGNUM, Московский суд арестовал гражданина России по делу о госизмене. Фабула дела не раскрывается из-за грифа «совершенно секретно».