Москва, , 16:05 — REGNUM Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности меры антитеррористической защищённости объектов в ведении правоохранительных органов.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«У нас с вами сегодня один, но очень важный вопрос: о мерах по антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов», — сказал в начале заседания глава государства.

Как передавало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с членами Совета безопасности Российской Федерации.

Накануне, 2 марта, украинские диверсанты проникли в приграничные районы Брянской области и напали на местных жителей в сёлах Любечане и Сушаны.

В результате атаки погибли два человека, ещё несколько человек были ранены, в том числе 11-летний ребёнок. Президент России Владимир Путин назвал действия диверсантов терактом.