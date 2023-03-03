Путин обсудил с Совбезом антитеррористическую защищённость объектов
Москва, 3 марта, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности меры антитеррористической защищённости объектов в ведении правоохранительных органов.
Как передавало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с членами Совета безопасности Российской Федерации.
Накануне, 2 марта, украинские диверсанты проникли в приграничные районы Брянской области и напали на местных жителей в сёлах Любечане и Сушаны.
В результате атаки погибли два человека, ещё несколько человек были ранены, в том числе 11-летний ребёнок. Президент России Владимир Путин назвал действия диверсантов терактом.
По факту нападения диверсантов Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям «теракт», «посягательстве на жизнь правоохранителей» и «уничтожения имущества».