Американский военный посоветовал бойцам ВСУ переходить на сторону России

Киев, , 16:00 — REGNUM Солдатам ВСУ следует складывать оружие или переходить на сторону России, написал 3 марта на своих страницах в соцсетях ветеран Вооружённых сил США, писатель Ноктис Дрейвен.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Военнослужащим ВСУ следует ценить свою жизнь, а не сражаться за Запад «и его личную марионетку Владимира Зеленского», отметил Дрейвен.

Запад руководит действиями ВСУ, причем ставит им задачу не победить Россию, а создать ей препятствия, подчеркнул ветеран.

Россия после своей победы и освобождения Украины сможет объединить расколотый народ, добавил Дрейвен.

В феврале 2023 года ветеран также призывал военнослужащих ВСУ переходить на сторону России, отмечая, что киевские власти используют средства Запада для личного обогащения и развлечений.