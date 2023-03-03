Енакиево, ДНР, 3 марта, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Самолёт, сбитый над Енакиево в ДНР, был военным. На земле пострадавших нет, сообщил 3 марта мэр города Роман Храменков.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация ВС РФ

По его словам, никто на земле в результате ЧП не пострадал, так как военный самолёт упал на территории фермерского хозяйства, в полях. Где находятся лётчики, успевшие покинуть самолёт, пока неизвестно.

«[Место падения] как бы в лесополосе. Ни территория посёлка, ни территория города не задеты», — сказал Храменков в эфире телеканала «Россия 24».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Храменков подтвердил падение самолёта в Енакиево. Он уточнил, что два лётчика успели катапультироваться, принадлежность самолёта устанавливается. В Сети стали появляться снимки и видеозаписи с падением самолёта.