Экс-советник Пентагона раскрыл детали тайной операции ЦРУ на Украине
Экс-советник Пентагона Макгрегор рассказал о тайной переброске на Украину американских наёмников
Вашингтон, 3 марта, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Центральное разведывательное управление США направляет на Украине американских военных под видом контрактников, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Макгрегор уточнил, что контрактники — это люди, которые еще вчера носили американскую военную форму, а сейчас их отправляют на Украину, чтобы они выполняли поставленные задачи.
Без помощи американских военных ВСУ не могут самостоятельно использовать большую часть оборудования, которое Киев получил от Запада.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский сбежит в США после прекращения поддержки киевского режима со стороны Вашингтона, считает Макгрегор.
Армия США обеспечивает поддержку с воздуха и с моря, а затем по достижении своей цели выводит войска, оставляя союзника на суше «наедине с противником», то же самое произойдет и с Украиной, добавил он.