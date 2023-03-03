Вашингтон, 3 марта, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Центральное разведывательное управление США направляет на Украине американских военных под видом контрактников, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

BMG-2048 Дуглас Макгрегор. Полковник армии США в отставке

«Мы рекрутируем как можно больше наемников. Они спонсируются ЦРУ через фиктивные организации. Это говорит о том, в каком отчаяние мы находимся», — сказал он.

Макгрегор уточнил, что контрактники — это люди, которые еще вчера носили американскую военную форму, а сейчас их отправляют на Украину, чтобы они выполняли поставленные задачи.

Без помощи американских военных ВСУ не могут самостоятельно использовать большую часть оборудования, которое Киев получил от Запада.

«Мы решили до конца управлять этой (Украиной) лодкой, сколько бы айсбергов не было у нее на пути, но она уже напоролась на один и идет ко дну», — резюмировал экс-советник.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский сбежит в США после прекращения поддержки киевского режима со стороны Вашингтона, считает Макгрегор.

Армия США обеспечивает поддержку с воздуха и с моря, а затем по достижении своей цели выводит войска, оставляя союзника на суше «наедине с противником», то же самое произойдет и с Украиной, добавил он.