Король Великобритании отправится во Францию с первым государственным визитом

Лондон, , 15:49 — REGNUM Король Великобритании Карл III совершит первый с момента вступления на престол государственный визит в марте 2023 года, передает Reuters.

Карл III The Royal Family

Карл III посетит Францию, визит намечен на 26 марта. Предполагается, что он продлится четыре дня. Запланированы переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который ранее предложил «перезапустить» отношения двух стран, отмечают обозреватели агентства.

Ранее, в первой половине марта 2023 года, Францию посетит премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Как сообщалось ранее, коронация Карла III намечена на 6–8 мая 2023 года.