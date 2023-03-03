Москва, 3 марта, 2023, 15:48 — ИА Регнум. При коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ будет создана рабочая группа по вопросам деятельности предприятий, выполняющих государственный оборонный заказ (ГОЗ) в период военного положения. Соответствующий указ подписал 3 марта президент России Владимир Путин.

Михаил Метцель/РИА Новости/POOL Президент РФ Владимир Путин

«Образовать при коллегии Военно-промышленной комиссии РФ рабочую группу по вопросам деятельности хозяйственных обществ, участвующих в выполнении государственного оборонного заказа, в период действия военного положения», — говорится в указе.

Эта рабочая группа будет оценивать деятельность компаний — участниц ГОЗ. На основании её решений будут издаваться соответствующие нормативные правовые акты Минпромторга.

Также в документе говорится, что будут приостанавливаться полномочия акционеров и руководства предприятий, срывающих обязательства по ГОЗ в условиях военного положения.

На таких хозяйствующих субъектах будет вводиться внешнее управление. Для компании-нарушителя будет определяться управляющая организация на основании предложений Минпромторга.

Напомним, в настоящее время указом президента от 19 октября 2022 года введено военное положение на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря 2022 года Путин назначил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева первым заместителем ВПК РФ.