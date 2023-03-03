NYT: офицеры США и Украины провели «настольные» учения на картах по наступлению ВСУ

Вашингтон, , 15:53 — REGNUM Высокопоставленные генералы США на этой неделе принимали военных ВСУ для проведения «кабинетных» учений для того, чтобы Киев смог выработать дальнейшие действия в конфликте на Украине. Об этом 3 марта пишет New York Times.

США и Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации газеты, в штаб-квартире армии США в Европе и Африке военные отрепетировали несколько вариантов наступления.

Издание, ссылаясь на заявления официальных лиц, поясняет, что заседания были призваны выработать стратегию, наметить риски и преимущества различных шагов, которые Киев может предпринять против России в ближайшие месяцы.

Как передавало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский снял с должности командующего операцией в Донбассе генерала Эдуарда Москалёва, возможной причиной этому послужили возникшие разногласия.