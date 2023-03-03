Вашингтон, 3 марта, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Высокопоставленные генералы США на этой неделе принимали военных ВСУ для проведения «кабинетных» учений для того, чтобы Киев смог выработать дальнейшие действия в конфликте на Украине. Об этом 3 марта пишет New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

По информации газеты, в штаб-квартире армии США в Европе и Африке военные отрепетировали несколько вариантов наступления.

Издание, ссылаясь на заявления официальных лиц, поясняет, что заседания были призваны выработать стратегию, наметить риски и преимущества различных шагов, которые Киев может предпринять против России в ближайшие месяцы.

Как передавало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский снял с должности командующего операцией в Донбассе генерала Эдуарда Москалёва, возможной причиной этому послужили возникшие разногласия.