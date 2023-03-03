Москва, 3 марта, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Российский лидер Владимир Путин подписал указ о праздновании 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Соответствующий документ 3 марта опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Согласно документу, мероприятия в честь юбилея пройдут в 2024 году.

Правительству поручено создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятия, утвердить его состав.

Также предстоит разработать и утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали.

Обеспечение финансирования мероприятия за счёт бюджетных и внебюджетных средств поручено Министерству транспорта России.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2022 года в России была учреждена новая государственная награда — медаль «За развитие Сибири и Дальнего Востока». Указ подписал президент России Владимир Путин.