Минобороны РФ: силы ПВО за сутки сбили 18 беспилотников над Донбассом и Херсонской областью

Москва, , 15:37 — REGNUM Российские силы ПВО за минувшие сутки сбили 18 беспилотников ВСУ над Донбассом и Херсонской областью, сообщили в Министерстве обороны 3 марта.

Радиолокационная станция подсвета и наведения ракет сил противовоздушной обороны (ПВО) России © Евгений Биятов/РИА Новости

Беспилотные летательные аппараты были уничтожены в районах шести населенных пунктов в ЛНР (включая Кременную), четырех населенных пунктов в ДНР и пяти населенных пунктов в Херсонской области (включая Алешки и Голую Пристань).

Всего за время проведения специальной военной операции было уничтожено 3313 беспилотников ВСУ.