Российские силы ПВО за сутки сбили 18 украинских беспилотников
Москва, 3 марта 2023, 15:37 — REGNUM Российские силы ПВО за минувшие сутки сбили 18 беспилотников ВСУ над Донбассом и Херсонской областью, сообщили в Министерстве обороны 3 марта.
Беспилотные летательные аппараты были уничтожены в районах шести населенных пунктов в ЛНР (включая Кременную), четырех населенных пунктов в ДНР и пяти населенных пунктов в Херсонской области (включая Алешки и Голую Пристань).
Всего за время проведения специальной военной операции было уничтожено 3313 беспилотников ВСУ.