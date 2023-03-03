Москва, 3 марта, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Российские силы ПВО за минувшие сутки сбили 18 беспилотников ВСУ над Донбассом и Херсонской областью, сообщили в Министерстве обороны 3 марта.

Евгений Биятов/РИА Новости Радиолокационная станция подсвета и наведения ракет сил противовоздушной обороны (ПВО) России

Беспилотные летательные аппараты были уничтожены в районах шести населенных пунктов в ЛНР (включая Кременную), четырех населенных пунктов в ДНР и пяти населенных пунктов в Херсонской области (включая Алешки и Голую Пристань).

Всего за время проведения специальной военной операции было уничтожено 3313 беспилотников ВСУ.