Париж, 3 марта, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Покупатели во Франции близки к переходу на уценённые товары и продукты питания с истекающим сроком годности на фоне повышения цен. Об этом сообщает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

Отмечается, что в целом за год продукты питания подорожали на 14,5%. В среднем инфляция росла на 1% в месяц, но к лету ожидается ускорение до 3%.

«Вскоре цены поднимутся ещё выше. Некоторые говорят о «красном марте», другие — о «черном квартале», — говорится в репортаже.

Одна из покупательниц взяла в магазине рыбу с истекающим сроком годности. Женщина пояснила, что раньше боялась отравиться просроченными продуктами, но теперь решила, «что можно меньше осторожничать».

Еда во Франции дорожает на фоне роста цен на энергоносители, а это, в свою очередь, связано с антироссийскими санкциями и отказом Европы от российского природного газа. При этом потребительские расходы в стране в период с декабря 2020 года по декабрь 2022 года снизились на 1,7 млрд евро.

Во многих странах Европы наблюдается продовольственная инфляция. В Швейцарии она дошла до 20%, а на отдельные товары — до 45%. В правительстве Испании предложили ввести скидки на основные продовольственные товары.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля в Португалии тысячи людей вышли на митинг требуя улучшить их уровень жизни на фоне высокой инфляции. Люди жаловались, что всё труднее сводят концы с концами.