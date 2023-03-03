Москва, 3 марта, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают нести большие потери в Артёмовске (ДНР). Только за сутки на донецком направлении было уничтожено до 210 украинских военнослужащих, сообщает 3 марта Минобороны РФ. ВС РФ нанесли живой силе и технике ВСУ поражение под Угледаром.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

На краснолиманском направлении в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червонопоповка Луганской Народной Республики украинская армия потеряла более двухсот военнослужащих.

Еще до ста украинских военнослужащих убитыми и ранеными ВСУ потеряли после боев на купянском направлении — у населенных пунктов Куриловка, Першотравневое, Масютовка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Потери противника на южнодонецком и запорожском направлениях составили свыше 70 военнослужащих. На херсонском направлении уничтожено ещё до 60 украинских военных.

Минобороны РФ Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (03.03.2023 г.)

Помимо этого, в районе города Красноармейск Донецкой Народной Республики истребительной авиацией ВКС России сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция на Украине (СВО) продолжается 373-й день. Накануне, 2 марта, Минобороны РФ известило, что за одни сутки на донецком направлении было уничтожено до 270 украинских военнослужащих. Сегодня на донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки уничтожено до 210 украинских военнослужащих, сообщили в российском оборонном ведомстве 3 марта.