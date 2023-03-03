Москва, , 15:41 — REGNUM Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза было принято решение оштрафовать московский «Спартак» за выкрикивание его болельщиками оскорбительных выражений в адрес нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы на матчах Кубка России. Об этом 3 марта сообщил журналистам глава комитета Артур Григорьянц.

Артем Дзюба © Григорий Сысоев/РИА Новости

Он напомнил, что болельщики «Локомотива» выкрикивали оскорбительные выражения и ненормативную лексику, в результате данный клуб оштрафован на 80 тысяч рублей.

Григорьянц отметил, что также было принято решение условно закрыть на один матч сектор 3 Южной трибуны, испытательный срок продлиться до 31 декабря 2023 года.

«Спартак» оштрафован за скандирования болельщиков на 50 тысяч рублей», — пояснил Григорьянц, добавив, что и во время матча в Тушине болельщики также выкрикивали ненормативную лексику.

«В данном случае «Спартак» оштрафован на 70 тысяч рублей и предупрежден, что в случае повторения будут применены более строгие санкции», — уточнил он.

Как передавало ИА REGNUM, Московский «Спартак» во второй раз обыграл столичный «Локомотив» и вышел в полуфинал РПЛ Кубка России.