Москва, 3 марта, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза было принято решение оштрафовать московский «Спартак» за выкрикивание его болельщиками оскорбительных выражений в адрес нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы на матчах Кубка России. Об этом 3 марта сообщил журналистам глава комитета Артур Григорьянц.

Григорий Сысоев/РИА Новости Артём Дзюба

Он напомнил, что болельщики «Локомотива» выкрикивали оскорбительные выражения и ненормативную лексику, в результате данный клуб оштрафован на 80 тыс. рублей.

Григорьянц отметил, что также было принято решение условно закрыть на один матч сектор 3 Южной трибуны, испытательный срок продлится до 31 декабря 2023 года.

«Спартак» оштрафован за скандирования болельщиков на 50 тыс. рублей», — пояснил Григорьянц, добавив, что и во время матча в Тушине болельщики выкрикивали ненормативную лексику.

«В данном случае «Спартак» оштрафован на 70 тыс. рублей и предупрежден, что в случае повторения будут применены более строгие санкции», — уточнил он.

Как передавало ИА REGNUM, московский «Спартак» во второй раз обыграл столичный «Локомотив» и вышел в полуфинал РПЛ Кубка России.