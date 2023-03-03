Москва, 3 марта, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции за минувшие сутки уничтожили на купянском и краснолиманском направлениях около 300 военнослужащих ВСУ, сообщили в Министерстве обороны 3 марта.

Алексей Майшев/РИА Новости Самоходная артиллерийская установка (САУ) «Мста-С» ВС РФ на боевой позиции

На купянском направлении подразделениями группировки войск «Западной» было нанесено комплексное огневое поражение ВСУ в районах населенных пунктов Куриловка, Першотравневое, Масютовка (Харьковская область), а также Новоселовское (ЛНР).

Уничтожено до 100 военнослужащих, а также несколько единиц техники (танк, три БМП, два пикапа, гаубица «Акация» и РСЗО «Град»).

На краснолиманском направлении противник понёс потери в районах населенных пунктов Торское и Ямполовка (ДНР), а также Червонопоповка (ЛНР).

Уничтожено более 200 военнослужащих ВСУ и несколько единиц техники (восемь боевых бронированных машин, три БМП, два пикапа и гаубица Д-20).

Как сообщало ИА REGNUM, до 60 военных ВСУ уничтожено за сутки на херсонском направлении.