Минобороны: ВС России уничтожили до 60 военных ВСУ на херсонском направлении

Москва, , 15:30 — REGNUM До 60 военных ВСУ уничтожено за сутки на херсонском направлении. Об этом 3 марта сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Гаубица «Мста-Б» на боевой позиции в южном секторе спецоперации © Алексей Майшев/РИА Новости

«На херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих», — сказал Конашенков на брифинге.

Он уточнил, что противник также потерял шесть автомобилей, три гаубицы Д-30, одну самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и «Гиацинт-Б».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Минобороны РФ сообщили, что российские военные уничтожили за сутки до 210 военных ВСУ на донецком направлении.