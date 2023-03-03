Енакиево, ДНР, , 15:31 — REGNUM Пилоты самолёта, сбитого над городом Енакиево в ДНР, катапультировались. Об этом сообщил 3 марта мэр Роман Храменков.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что принадлежность самолёта устанавливается. К месту падения выехали экстренные службы.

Оба лётчика катапультировались, сказал ТАСС Храменков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Енакиево призвал людей покинуть улицы, так как над городом сбили самолёт. Подробности произошедшего выясняются, отметил он.