Енакиево, ДНР, 3 марта, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Пилоты самолёта, сбитого над городом Енакиево в ДНР, катапультировались. Об этом сообщил 3 марта мэр Роман Храменков.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Он отметил, что принадлежность самолёта устанавливается. К месту падения выехали экстренные службы.

Оба лётчика катапультировались, сказал ТАСС Храменков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Енакиево призвал людей покинуть улицы, так как над городом сбили самолёт. Подробности произошедшего выясняются, отметил он.