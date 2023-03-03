МИД: Запад понимает, что планы по оккупации новых регионов России обречены на провал

Москва, , 15:28 — REGNUM Запад требует от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых регионов России, хотя и понимают, что планы эти обречены на провал, заявили 3 марта в МИД России.

Здание Министерства иностранных дел РФ © Наталья Селиверстова/РИА Новости

Ценой выполнения этих требований станут «жизни тысяч ни в чем не повинных людей», но Западу это безразлично, отметили в МИД.

НАТО пытается реализовать свои планы по уничтожению России, для этого накачивает Украину оружием, используя ее как полигон для своих испытаний, сказано в заявлении министерства.

Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области вернулись в состав России по результатам референдума, проведенного в сентябре 2022 года.

Как сообщалось ранее, 3 марта в МИД также заявили, что специальная военная операция России будет продолжаться до полного выполнения задач по денацификации и демилитаризации Украины и устранению угроз безопасности, исходящих с ее территории.