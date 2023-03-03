Москва, 3 марта, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили за сутки на донецком направлении до 210 военных ВСУ, сообщили 3 марта в Министерстве обороны РФ.

Алексей Майшев/РИА Новости Военнослужащий ВС РФ

«На донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки уничтожено до 210 украинских военнослужащих», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Также было уничтожено пять боевых бронированных машин, три автомобиля, САУ Krab польского производства и САУ «Гвоздика», две боевые машины РСЗО «Град», две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20.

Как сообщало ИА REGNUM, штурмовая авиация России 2 марта уничтожила ряд важных опорных пунктов украинских войск на авдеевском направлении Донецкой Народной Республики.

Действующие на авдеевском направлении российские разведчики выявили несколько важных целей — опорные и наблюдательные пункты ВСУ.