В ЦАР прошли митинги против требований Запада о прекращении сотрудничества с Россией

Банги, , 15:39 — REGNUM В столице Центрально-Африканской Республики 3 марта сотни жителей участвуют в акции с требованием прекращения вмешательства Запада во внутренние дела страны, передают местные СМИ.

Протесты в ЦАР Цитата из видео

Протестующие выступают за сохранение отношений и сотрудничество с Россией.

В руках горожане держат транспаранты с надписями: «В ЦАР поддерживают Россию», «Нет шантажу и издевательствам Запада».

Организаторы митинга заявляют, что это «ответ на действия США и Франции, которые обратились к президенту ЦАР Фостену Туадеру с просьбой заставить русских уйти из страны».

Также люди требуют освобождения военных правительственной армии ЦАР, находящихся в заложниках у «Коалиции патриотов за перемены» экс-президента страны Франсуа Бозизе.

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что Запад может спровоцировать перевороты в некоторых африканских государствах Для этого могут быть задействованы различные вооружённые группировки. Он напомнил, что Франция долгое время пытается свергнуть неугодное Парижу переходное правительство Мали.