ВС России уничтожили на южнодонецком и запорожском направлениях свыше 70 военных ВСУ

Москва, , 15:28 — REGNUM Вооруженные силы России уничтожили за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях свыше 70 военных ВСУ, сообщили 3 марта в Министерстве обороны РФ.

Z (знаки ВС РФ на Украине) Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что подразделениями группировки войск «Восток» было нанесено комплексное огневое поражение ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Привольное и Угледар ДНР.

«Потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 70 украинских военнослужащих», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Также были уничтожены два танка, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-20.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что руководство Украины стремится мобилизовать в ряды ВСУ население юго-восточных регионов — исторической Новороссии.