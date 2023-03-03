Енакиево, ДНР, 3 марта, 2023, 15:18 — ИА Регнум. В небе над городом Енакиево Донецкой Народной Республики сбит самолёт. Об этом сообщил мэр города Роман Храменков в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

«Над территорией города сбит самолет», — написал он, призвав жителей уйти с улиц.

Градоначальник также сообщил, что ситуация проясняется. В социальных сетях уже появляются кадры падения самолёта. Его тип и принадлежность пока неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы Украины (ВСУ) 3 марта подорвали железнодорожный мост через реку Бахмутка, ведущий в самый центр Артёмовска. Момент взрыва ВСУ опубликован в соцсетях. Ряд СМИ отмечают, что украинские силы делают всё, чтобы российской стороне в дальнейшем пришлось восстанавливать больше гражданской инфраструктуры.