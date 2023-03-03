Красногорск, 3 марта, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Приезжий из Калмыкии найден мёртвым возле унитаза в съёмном жилье в Подмосковье. Предположительно, он захлебнулся, сообщает 3 марта телеграм-канал «112».

Mos.ru Скорая помощь

Мужчина приехал в Московскую область из Элисты, снял жильё и исправно оплачивал аренду. Мёртвым его нашёл знакомый — он увидел неподвижное тело через окно.

На место вызвали полицию. Правоохранители не нашли на теле погибшего телесных повреждений и признаков сопротивления. Он был одет и сидел на коленях, опираясь грудью на ободок унитаза.

Смерть мужчины расследуют, тело направлено для исследования в морг.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре прошлого года жительница Иркутской области погибла в собственной ванной. Женщина уронила в ванну с водой сотовый телефон, заряжавшийся от розетки, и получила смертельный удар током.