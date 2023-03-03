Путин подписал указ о внешнем управлении на предприятиях при срыве оборонзаказа

Москва, , 15:06 — REGNUM Президент России Владимир Путин 3 марта подписал указ, в соответствие с которым на предприятиях при срыве ими гособоронзаказа будет вводиться внешнее управление.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идет о правилах на период военного положения.

Использовать указанную меру будут в том числе за «непринятие мер» по обеспечению поставок продукции по государственному оборонному заказу.

Прав участников или акционеров такого хозяйственного общества и полномочия его органов управления до конца периода военного положения будут приостанавливаться.

Управляющая организация для такого предприятия будет выбираться на основании предложений министерства промышленности и торговли.

Как сообщалось ранее, в декабре 2022 года на совещании с представителями предприятий ОПК в Туле Владимир Путин заявил, что он рассчитывает на 100-процентное выполнение гособоронзаказа в 2023 году.