Рогов: Киев делает ставку на мобилизацию в землях Новороссии

Мелитополь, , 15:04 — REGNUM Руководство Украины стремится мобилизовать в ряды ВСУ население юго-восточных регионов — исторической Новороссии. Об этом заявил 3 марта председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Владимир Рогов Владимир Рогов

Он пояснил, что киевский режим пытается заставить жителей юго-восточных территорий негативно воспринимать Россию, хочет посеять кровную вражду. Западные спецслужбы давно пользуются таким приёмом, чтобы разделить и разобщить народы.

«Если говорить о мобилизации, то ставка делается, прежде всего, на мобилизацию людей с пророссийски настроенных регионов исторической Новороссии — юго-восточных земель, пока ещё подконтрольных режиму Зеленского», — сказал РИА Новости Рогов.

Прежде Новороссия была частью Российской империи. Сегодня этот регион частично относится к Украине и включает Одесскую, Николаевскую, Днепропетровскую, Кировоградскую и Харьковскую области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник назвал политической ошибкой советского руководства отнесение Донбасса к Украинской СССР. Советские власти считали, что Новороссию нельзя отделить от Российского государства.